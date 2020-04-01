Поляки просят украинцев вернуться, обещая хорошую работу

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Популярный украинский политолог Тарас Черновил в Фейсбук рассказал, что пообщался со своими коллегами в Польше и там, мягко говоря, все никак не могут прийти в себя от увиденного на украинской границе.

Первое, что спрашивают: как же люди могут так пренебрегать своей жизнью и здоровьем? Говоря об украинской власти, выражают лишь непонимание. Там уже не слишком чем-то удивляются.

Политолог подчеркивает, главное, что поляки не могут понять, так это то, почему украинцы так массово покинули Польшу, не имея у себя дома в это время вообще никаких перспектив. Соседи имеют формально немного хуже эпидемиологическую статистику, чем Украина, но она там точная, а наша занижена в десятки раз. В реальных оценках можно предполагать, что уровень заболеваемости у нас в разы больше польского.

В Польше действительно резко спала деловая активность, бизнес и производства притормозили, но это краткосрочный этап. Сейчас уже дискутируют о восстановлении многих производств. Начинаются весенние аграрные работы, которые пройдут при любых условиях. Польские фермеры и производители в панике от того, где набирать работников? Украинские заробитчане гарантировали Польше очень хороший экономический рост в прошлые годы. В Польше уже нарастает дефицит рабочих рук.

По словам Тараса Черновила, те из украинцев, кто остался в Польше, без дела не сидят. Поляки дискутируют о возможности упрощения разрешений и обсуждают возможность трудоустройства украинцев даже по Безвизу. Это пока только политические дискуссии, а не решение, но официально трудоустроиться в этой успешной стране ЕС в следующие месяц-два может быть довольно просто.