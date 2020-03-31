Сколько стоит "бесплатное" лечение от коронавируса в Украине

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В Украине за лечение от коронавируса берут десятки тысяч гривен. Это при том, что бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая обещала, что все заболевшие будут лечиться бесплатно.

Так, в Одессе с мужчины, инфицированного коронавирусом, взяли 17 тысяч гривен. Правда, теперь в департаменте здравоохранения говорят, что этот пациент сам так решил. А жителю Житомира Вадиму Какошкину медики пытались за 500 грн. продать бесплатный тест. Лечение опасного вируса ему обошлось в 1,4 тыс. грн.

Сколько на самом деле берут в наших больницах за лечение от коронавируса, NNS узнал от корреспондентов OBOZREVATEL.

Деньги на лечение собирают знакомые

Скандал с дорогими препаратами, которые назначили больному с COVID-19 в Одесской городской инфекционной больнице, получил продолжение. В местном горздраве утверждают, что лекарства, которыми врачи лечат мужчину, не входят в протокол. И это якобы было решение самого больного.

"Эти объявления, что кто-то там получил 25 тысяч за лечение. Эти препараты очень дорогостоящие и они не входят в протокол лечения. Все, что есть, больные получают. И по несколько разных антибиотиков, и противовирусные, и различные растворы. Все это имеется в наличии. Но если есть препараты, которые не входят в протокол, и один флакон стоит 12,5 тыс. гривен, то его ни один бюджет не потянет. Таким образом, это решение каждого", – сказала на совещании в Одесском горсовете директор департамента здравоохранения Елена Якименко.

Напомним, Шахин Асадов записал видео из инфекционной больницы в Одессе, в котором рассказал, что у него подтвердили коронавирус, а лечение оказалось очень дорогим. Речь идет о иммуностимуляторе "Биовен", стоимость одной ампулы — 8,5 тыс. грн. Больному выписали две в первые же два дня.

При этом деньги на лечение мужчине до сих пор помогают собирать знакомые, в том числе представители Одесского областного конгресса азербайджанцев Украины. "ОКАУ оказывает финансовую помощь Шахину Асадову. Помощь оказывают еще друзья, знакомые и просто незнакомые люди. Будем надеяться на скорейшее выздоровление нашего друга", – сообщается на страничке организации.

Все необходимое быстро докупают

При этом в департаменте здравоохранения Одессы уверяют, что готовы к борьбе с эпидемией, а если чего-то не хватает, то оперативно докупают.

"Все вопросы, которые возникают в связи с ростом заболеваемости, оперативно решаются, ведь ситуация меняется очень динамично. Несколько дней назад у нас было четыре подтвержденных случая, уже восемь. При департаменте создана мониторинговая группа, которая ежедневно отслеживает ситуацию по городу, области и стране, отслеживает потребности медучреждений. И если где-то что заканчивается, то, не дожидаясь, когда оно закончится, принимает меры о проведении дополнительных закупок", – объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения.

С масками, респираторами и средствами защиты, уточняют, помогают местные бизнесмены. А из городского бюджета выделяются значительные суммы на лечение COVID-19.

"Если нужно выделить дополнительные деньги, решение принимается очень быстро. И все тендеры государство позволило проводить по упрощенной процедуре и прямым договорам. И благодаря этом мы получили 10 тысяч очень качественных тестов на коронавирус. Они производства Великобритании и позволяют делать тест по крови из пальца, для них даже не надо брать венозную кровь", – уточнили в пресс-службе департамента.

Попросили за тесты 500 гривен

Вадиму Какошкину из Житомира лечение в инфекционной больнице обошлось в 1,4 тыс. грн.

"Это я говорю только про лекарства. Также мне предложили оплатить экспресс-тест — это 500 грн, и благотворительный взнос — 250 грн за госпитализацию, но я отказался. Тест был куплен за бюджетные деньги, и платить только за то, что меня положат в больницу, неправильно", – рассказал нам Вадим.

Он говорит, что деньги на лекарства, список которых ему предоставили, отдавал санитарке. "Она ходила в аптеку, которая есть в больнице, и покупала все лекарства. В первый раз еще две бутылки воды принесла, потому что на протяжении трех-четырех часов, пока у меня брали тесты и анализы, я очень хотел пить. Но ни глотка воды мне не дали", – сказал житомирянин.

Вадима Какошкина смело можно назвать первопроходцем. Он с диагнозом коронавирусная инфекция с 20 марта, то есть практически с первых дней, как оказался в больнице, ежедневно рассказывал о своем состоянии здоровья. Показывал – как здесь лечат и чем кормят. Объяснял, что таким образом люди могут увидеть реальные условия.

"Я здесь не просто лежал, а, можно сказать, работал. Сейчас состояние здоровья прекрасное, уже третий день 36,6", – говорит Вадим.

Без денег не оказывали помощь

В Кривом Роге, на родине президента Владимира Зеленского, парню, которого прямо с работы с температурой положили в больницу, лекарств не досталось. Врачи боялись подойти к больному, а родителям пришлось всю ночь бегать по городу в поисках работающей аптеки.

Для семьи все закончилось хорошо — парню сделали тест, COVID-19 не подтвердился. А главврача отстранили от работы на время расследованияю, но описанная мамой, Аленой Бабаевой история, показала, насколько больница была готова к эпидемии.

“Мы живём в другом районе, пока собралась и добралась, прошло часа полтора. У него температура 38, лежит в палате, никакой помощи не оказывают. В больнице ничего нет – это ответ дежурного врача. Дают список лекарств со словами, что доставить надо срочно. Мчусь по аптекам, время – 19:30, они начинают закрываться, пока нашли все по списку – 20:00", – написала в Facebook Алена Бабаева.

Дальше, говорит, врачи и медсестры боялись подходить к ее сыну, вдруг у него коронавирус. Но уточнили, что тестов в городе нет, и врачи их в глаза не видели.

"Я вернулась домой, а через полчаса был звонок от сына. Ему стало хуже, переводят в реанимацию, надо срочно ещё лекарства. Трубку берет врач и диктует. На мою просьбу начать что-то делать, ответ прост – вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами", – пишет женщина.

Она добавляет, что в 22:00 часа в Кривом Роге аптеки не работают, дежурную нашли с трудом. А в больнице той же ночью заявили, что у сына подозрение на двухстороннее воспаление лёгких, и дали новый список.

"На вопрос, где все лекарства из терапии, они не знают должен был забрать сын, говорят. Но в его состоянии я вообще не уверена, что он что-то смог собрать. Посмотрев список, говорят, что им из него ничего не надо, получаю новый. До 9:00 утра надо быть в больнице с новой партией лекарств, моющих и чистящих средств", – возмутилась мама.

Сейчас, говорит Алена, на всю семью вылили много грязи. Да и сумма за лекарства, уточняет женщина, не главное.