Коли коронавірус відпустить Україну. МОЗ робить гарний прогноз

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Карантинні заходи, які були введені в Україні на випередження, можуть посприяти тому, щоб пік епідемії коронавірусу в країні не настав. Про це під час брифінгу 31 березня заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає NNS із посиланням на Обозреватель.

"Ми не хочемо, щоб в Україні настав пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього й введені на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати в часі кількість випадків коронавірусної хвороби", – сказав він.

Також Ляшко зазначив:

"Тому ми маємо прогнози, але робимо все можливе, щоб цього пікового навантаження не відбулося. І щоб ми, як Японія, пройшли все з одиничними випадками, з якими спокійно буде справлятися система охорони здоров'я".

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Водночас головний санлікар запевнив, що в Україні є необхідна кількість медустанов, підготовлених до прийняття пацієнтів із COVID- 19. Йдеться про 240 лікарень.

"Ми маємо певні математичні моделювання та прогнози. Ми знаємо, коли можемо очікувати пікове навантаження на систему охорони здоров'я. Тому, коли говорять про першу хвилю, – це 67 тис. ліжок. Але є лікарні й другої хвилі, які будуть підключені в разі, якщо понад 50% ліжкового фонду, який озвучено, буде зайнято хворими з коронавірусом", – сказав Ляшко.

Він також підтвердив, що туриста з Балі, якого помістили з іншими українцями на обсервацію в готель "Козацький", привезли в лікарню з високою температурою і зробили тест на COVID-19.

Ляшко додав, що громадяни, які повернулися з-за кордону, повинні дотримуватися режиму самоізоляції чи обсервації, як визначено національним законодавством. Втім, як саме це контролюватимуть, у Міністерстві охорони здоров'я поки не уточнюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хвороби. Це свідчить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати й поширення коронавірусу.