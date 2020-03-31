З квітня українським медикам збільшать зарплату

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З квітня Уряд збільшить зарплату українським медикам. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента України. Про підвищення оплати праці медиків заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Згідно інформації, отриманої NNS, керівництво держави в ході наради обговорило питання захищеності медичних працівників від інфікування коронавірусом, а також надання їм гарантій праці та відповідної оплати праці.

Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць, – зазначив Зеленський.

В свою чергу, Шмигаль заявив, що підвищення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, розпочнеться з квітня.

Про які конкретно суми йдеться, голова уряду не уточнив.

Раніше влада вже обіцяла тим лікарям, які безпосередньо працюватимуть з хворими на коронавірус, премії у розмірі 200% від зарплати.