Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 31 березня та регіони поширення

- 31 бер. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних (2 за останню добу), 8 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 69 нових випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена у таких областях:
▪Вінницька область — 36 випадки;
▪Волинська область — 3 випадки;
▪Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪Донецька область — 6 випадків;
▪Житомирська область — 5 випадків;
▪Закарпатська область — 1 випадок;
▪Запорізька область — 13 випадків;
▪Івано-Франківська область — 45 випадок;
▪Кіровоградська область — 4 випадки;
▪м. Київ — 107 випадки;
▪Київська область — 52 випадків;
▪Львівська область — 6 випадків;
▪Луганська область — 2 випадки;
▪Одеська область — 11 випадків;
▪Полтавська область — 1 випадок;
▪Рівненська область — 13 випадків;
▪Сумська область — 10 випадків;
▪Тернопільська область — 78 випадків;
▪Харківська область — 1 випадок;
▪Херсонська область — 1 випадок;
▪Хмельницька область — 3 випадки;
▪Чернівецька область — 90 випадків;
▪Черкаська область — 50 випадків;
▪Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.
Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.
При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.
Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.
До таких симптомів відносяться: задуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).
Зазначається, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.