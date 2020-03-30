Як не занести вірус на верхньому одязі. Рекомендує Комаровський (Відео)

- 30 бер. 2020
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У період карантину через пандемію коронавірусу слід приділяти увагу обробці верхнього одягу після повернення з вулиці додому.
Про це в інтерв'ю Аллі Клименко розповів відомий український лікар Євген Комаровський, передає NNS із посиланням на Обозреватель.
За його словами, найпростіший спосіб дезінфекції – залишити верхній одяг на балконі під сонцем – ультрафіолетові промені вб'ють вірус буквально за годину. Якщо сонця немає, одяг повинен висіти на балконі 2-3 дні.
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Комаровський відзначив, що якщо людина рідко виходить з дому, то їй не складе труднощів випрати куртку або скористатися відпарювачем для одягу.
"А якщо ви виходите з дому по три рази на день, то тоді який сенс в стерилізації?.. Якщо ти в цьому пальто лізеш в транспорт, де ще 50 людей, ти там піддаєш себе набагато більшій небезпеці", – підкреслив він..