Як не занести вірус на верхньому одязі. Рекомендує Комаровський (Відео)

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У період карантину через пандемію коронавірусу слід приділяти увагу обробці верхнього одягу після повернення з вулиці додому.

Про це в інтерв'ю Аллі Клименко розповів відомий український лікар Євген Комаровський, передає NNS із посиланням на Обозреватель.

За його словами, найпростіший спосіб дезінфекції – залишити верхній одяг на балконі під сонцем – ультрафіолетові промені вб'ють вірус буквально за годину. Якщо сонця немає, одяг повинен висіти на балконі 2-3 дні.

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Комаровський відзначив, що якщо людина рідко виходить з дому, то їй не складе труднощів випрати куртку або скористатися відпарювачем для одягу.