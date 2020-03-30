"Нова пошта" запускає доставку ліків з "Аптека 9-1-1"

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«Нова пошта» розпочинає співпрацю з «Аптека 9-1-1». Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

«З 2 квітня до партнерів приєднується «Аптека 9-1-1» – одна з найбільших мереж аптек в Україні, з широким асортиментом медичної продукції та географічним покриттям усіх регіонів. А це означає, що замовлення будуть швидко доставлені в будь-яку точку призначення. Окрім того, мережа працює безпосередньо з виробниками медичних товарів та здійснює прямі поставки, як результат – найнижчі ціни для клієнтів», — йдеться в повідомленні.

«Зараз, коли найкращий захист для кожного з нас – залишатися вдома, ми подбали про те, щоб забезпечити життєво важливі потреби наших клієнтів. Своєчасна доставка ліків – одна із них, особливо для найбільш вразливих категорій, які мають необхідність у постійному прийомі медичних препаратів. Ми вдячні «Аптеці 9-1-1» за довіру і гарантуємо клієнтам зручні й безпечні способи отримання своїх замовлень», – коментує Олександр Бульба, директор «Нової пошти».

« Ми усвідомлюємо соціальну відповідальність перед суспільством під час карантину та уважно стежимо за ініціативами компанії, тому з радістю долучилися. Адже в умовах обмеженого пересування отримати потрібні ліки часто стає проблемою, а від цього може залежати чиєсь здоров’я чи навіть життя», – розповіли в «Аптека 9-1-1».

Замовлення ліків та інших товарів із доставкою «Нової пошти» буде доступне на сайті apteka911.com.ua з 2 квітня. На вибір клієнтів є кілька варіантів: у відділення, кур’єрська безконтактна доставка та до поштомату по Києву.

Наголошується, що дистанційна торгівля не буде поширюватись на: наркотичні лікарські засоби, психотропні та прекурсори; на сильнодіючі та отруйні лікарські засоби; та на ті, які потребують особливих умов зберігання.