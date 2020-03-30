Школа онлайн - стартует новая программа

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С 6 апреля для украинских школьников стартует новый проект, который анонсировал 29 марта президент Украины Владимир Зеленский. Как говорится на сайте Офиса президента, программа под названием "Всеукраинская школа онлайн" разработана на период карантина и предусматривает дистанционное образование.

По словам Зеленского, 40 учителей из Киева запишут для украинских школьников онлайн-уроки, сообщают "Вести".

"Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины", – сказал Зеленский.

Сейчас проходят ежедневные съемки уроков. Предполагается, что образование по новой программе будет проходить по 11 предметам для 5-11 классов.

Сообщается, что смотреть эти урок дети смогут в Facebook и YouTube. Также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые подключились к программе. За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов.

Полный перечень каналов и расписание уроков обещают опубликовать в ближайшее время.

В тоже время, пользователи соц-сетей пишут: