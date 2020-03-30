Насколько безопасен гипохлорит натрия, которым дезинфицируют улицы

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В карантинной Украине улицы дезинфицируют раствором гипохлорита натрия. Насколько безопасен гипохлорит натрия, рассказал заместитель мэра столицы Петр Пантелеев. Об этом пишет NNS со ссылкой на strana.

"Это продвинутое средство, его также используют для обеззараживания воды", – прокомментировал заместитель главы КГГА.

Гипохлорит натрия известен как сильное дезинфицирующее и отбеливающее вещество с характерным резким запахом хлора. Химики характеризуют его как неустойчивое соединение, легко разлагающееся с выделением кислорода.

Отметим, что в Украине этот химикат производится на заводе "Днепр Азот" в Каменском. Как указано на сайте предприятия, в зависимости от назначения гипохлорит натрия выпускается двух марок – А и Б.

"Марка А – применяется для обеззараживания питьевой воды, воды плавательных бассейнов, для получения отбеливающих и дезинфицирующих средств. Марка Б – применяется как окислитель в витаминной промышленности, для отбеливания ткани", – говорится в сообщении.

В статьях о гипохлорите натрия говорится, что, несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность этого вещества для человека документально подтверждена исследованиями токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что вещество в рабочих концентрациях не несет каких-либо серьезных последствий для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу.

Также отмечается, что гипохлорит натрия безвреден и для экологии. В конечном счете, он разлагается на кислород, воду и хлорид натрия (соль) – совершенно безопасные вещества.