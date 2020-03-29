Від коронавірусу помер екс заступник Київської ОДА

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Сьогодні, 29 березня, помер колишній заступник Київської обласної державної адміністрації Олег Міщенко, у якого був діагностований коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост президента Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, який раніше теж працював в Київській ОДА.

Згідно інформації, отриманої NNS , Олег Міщенко був членом Ради директорів Конфедерації будівельників України.

"Не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але, складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус. Бережіть себе і своїх близьких" – написав Парцхаладзе.

Олег Міщенко займав посаду заступника голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року по серпень 2017 року.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом у країні підтверджено 418 випадків Covid-19.