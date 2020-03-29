Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 29 березня

- 29 бер. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я.
Згідно інформації, отриманої NNS , зафіксовано 9 летальних випадків, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 22 випадки;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 6 випадків;
- Донецька область — 2 випадки;
- Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- м. Київ — 82 випадки;
- Київська область — 45 випадків;
- Львівська область — 5 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Одеська область — 8 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
- Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
- Черкаська область — 46 випадків;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.