Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 29 березня

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я.

Згідно інформації, отриманої NNS , зафіксовано 9 летальних випадків, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 22 випадки;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 6 випадків;

Донецька область — 2 випадки;

Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;

Кіровоградська область — 4 випадки;

м. Київ — 82 випадки;

Київська область — 45 випадків;

Львівська область — 5 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 8 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);

Сумська область — 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 1 випадок;

Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;

Черкаська область — 46 випадків;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.