Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 29 березня

29 бер. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом  на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я.

Згідно інформації, отриманої NNS , зафіксовано 9 летальних випадків, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 22 випадки;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 6 випадків;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область —  11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • м. Київ — 82 випадки;
  • Київська область — 45 випадків;
  • Львівська область — 5 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 8 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
  • Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
  • Черкаська область — 46 випадків;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Автор: Администратор

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