Украинцы сбегут из страны: тревожный прогноз по послекарантинной Украине

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После окончания карантина в связи с пандемией коронавируса в мире количество украинских "заробитчан" будет расти. Об этом NNS узнал из интервью на OBOZREVATEL, в котором высказал свое мнение президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Кризис, который сейчас появился в Украине и Европе, действительно показывает нашим гражданам, насколько мы отличаемся от Европы. Люди, которые захотят в будущем обезопаситься от каких-то проблем, которые будут связаны с новым коронавирусом или новым экономическим кризисом, конечно, будут искать возможность остаться за границей", – отметил эксперт.

По его словам, около 13-16% украинцев постоянно ездят работать за границу. Воскобойник уверен, что после число карантина буде расти.

"Если опираться на данные социологических исследований, примерно 10-12% от тех, кто работает за границей в будущем не хотят возвращаться жить и работать в Украине. Я думаю, что это число будет увеличиваться из-за кризиса", – подчеркнул он.

Эксперт уверен, что одна из причин этому – разница в размере зарплат в Украине и Европе.