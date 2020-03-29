Карантин и коронавирус: что делать тем, кто не подписал декларацию

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Министерство здравоохранения Украины рекомендует поликлиникам и больницам на период карантина выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом.

Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пациентам без деклараций будет оказываться помощь только в случае подозрения на коронавирус, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", – отметил он.

Ляшко призвал украинцев, которые еще не подписали декларации, сделать это как можно быстрее.