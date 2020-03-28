Поширення коронавірусу в Україні: офіційна інформація на ранок 28 березня

- 28 бер. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно отриманої NNS інформації, зафіксовано 98 нових випадків зараження, офіційно підтверджено 8 летальних випадків, 5 пацієнтів одужали.
«За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослиї, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки», — повідомляє МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 16 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 7 випадків;
- Донецька область — 2 випадки;
- Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 10 випадків;
- Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
- м. Київ — 74 випадки;
- Київська область — 41 випадок;
- Львівська область — 5 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Миколаївська область — 1 випадок;
- Одеська область — 6 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
- Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 1 випадок
- Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
- Черкаська область — 3 випадки;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 березня 2020 року до Центру надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.