Поширення коронавірусу в Україні: офіційна інформація на ранок 28 березня

28 бер. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно отриманої NNS  інформації, зафіксовано 98 нових випадків зараження, офіційно підтверджено 8 летальних випадків, 5 пацієнтів одужали.

«За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослиї, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки», — повідомляє МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 16 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 7 випадків;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область —  10 випадків;
  • Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 74 випадки;
  • Київська область — 41 випадок;
  • Львівська область — 5 випадків; 
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Миколаївська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 6 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
  • Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); 
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 1 випадок
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
  • Черкаська область — 3 випадки;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 березня 2020 року до Центру надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Автор: Маруся Оффон

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