Влада домовилася з готелями щодо облаштування там місць для обсервації

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації повернутих з інших країн громадян. Про це президент сказав журналістам після з’їзду партії «Слуга народу», передає hromadske, інформує NNS.

«Ми вже підготували рішення про те, як саме мільйони масок будуть в Україні. Окремо ми готуємо зараз інфраструктуру, розмовляємо і домовилися вже з готелями багатьма в Україні, що якщо у нас не буде вистачати місця, такі робити місця для обсервації там», — сказав Зеленський.

Він просить усіх українців з розумінням поставитися до закриття кордонів та припинення авіасполучення та обіцяє, що всіх повернуть в країну.

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«Зараз ми повинні повернути українців. Це близько 17 тисяч українців. Ми їх повернемо. Але вони повинні розуміти, що нам потрібно кілька днів для того, щоб підготувати умови обсервації. Ми не можемо їх зустрічати з квітами. Всі вони мають бути перевірені і пройти обсервацію, тому що більшість випадків, які у нас зараз є пов’язані з тими людьми, які приїхали з тих країн», — сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради України щодо обговорення кризових питань відбудеться 30 березня. Окрім антикризового урядового пакету про зміни до бюджету, депутати розглянуть питання ринку землі та закону про банки. За словами президента є домовленість з Міжнародним валютним фондом про збільшення вдвічі підтримки.