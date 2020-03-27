В Україні змінюють порядок діагностування коронавірусу

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В Україні змінюють порядок дій при діагностуванні коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Міністерства охорони здоров’я. В Україні буде створено мобільні медичні бригади.

Згідно інформації, отриманої NNS , всім обласним штабам з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Про таке доручення сьогодні під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Виктор Ляшко.

Бригади будуть складатися з водія і медичних працівників. Найближчим часом МОЗ України повідомить медичним працівникам контакти для виклику бригади та алгоритм дій. У відомстві наголошують, що бригада здійснює забір зразків тільки на підставі звернення сімейного лікаря чи медичних працівників екстреної медичної допомоги. Якщо людина має ознаки гострого вірусного захворювання, вона повинна звернутися, в першу чергу, до свого сімейного лікаря, який знає всі алгоритми.