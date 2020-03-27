За что могут штрафовать украинцев во время карантина

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В Украине до 24 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. В период карантина во многих городах запретили посещать спортивные и детские площадки, торгово-развлекательные центры, а полиция готова обеспечить принудительную госпитализацию больных Covid-19, передает NNS со ссылкой на Страна.

Кроме всего этого, люди могут добраться на работу только на личном авто, пешком или если компания организовала подвоз сотрудников. В общественный транспорт пропускают группами по 10 человек и спецпропускам.

Важно, что за нарушение правил карантина недавно ввели штрафы от 17 до 34 тысяч гривен - они прописаны в законе о противодействии коронавирусу, который недавно был принят и подписан президентом.

Причем полиция уже начала штрафовать людей и недавно отчиталась о составлении только в Киеве 162-х админпротоколов. Однако юристы говорят, что ряд штрафов можно не оплачивать. Пост об этом в Facebook написал управляющий партнер адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

Он расписал, за что могут штрафовать, а за что нет.

Запрет на детские площадки

Юрист считает, что никакого запрета посещать десткие площадки или уличные турники не существует. А значит и оштрафовать за это не могут.

Он говорит, что документа о запрете пребывания на детских площадках нет. Есть решение Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА от 21-го марта, в котором говорится, что полиции и коммунальным структурам поручено обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками, расположенными в парках, скверах и на придомовых территориях.



Скриншот постановления КГГА

Но при этом самого запрета, как документа, не существует в природе.

"А где же тот запрет? Ни в одном из нормативных актов его не содержится.... Либо такого запрета не существует, либо его от нас вероломно прячут. Если нет прямого запрета гулять на детских площадках, то и оснований для составления протокола, а также наложения безумного штрафа в размере от 17-ти до 34-х тысяч гривен а нарушение правил карантина, тоже нет", - констатировал Могильницкий.

10 человек в транспорте

По словам юриста, в транспортной сфере также наблюдаются перегибы. Иногда полицейские начинают контролировать допустимое число пассажиров ведомственных автобусов, которые перевозят работников отдельных предприятий.

Но, уточняет Могильницкий, запрет распространяется только на общественный транспорт.

"Правило десяти человек распространяется лишь на регулярные перевозки по городским маршрутам. На собственном автобусе или транспорте нанятого перевозчика, в городской черте можно возить столько людей, сколько вам позволяют совесть и здравый смысл. За городом – все то же самое, но лишь на своем транспорте", - объясняет юрист.

Принудительное лечение - фейк

Принудительная госпитализация за ОРЗ, о которой заявляли власти - фейк, уверен Могильницкий. Причем, по словам юриста, людей запугали настолько, что иные предпочитают скрывать даже симптомы обыкновенной простуды.

В ст. 28 Закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" сказано, что лица, больные особо опасными инфекционными заболеваниями, подлежат принудительному стационарному лечению в случае отказа от госпитализации.

Там же указано, что перечень особо опасных инфекционных заболеваний, а также условия признания лица больным таким вот заболеванием, устанавливаются в порядке, определенном законодательством. Перечень действительно имеется и COVID-19 в него включен. Только о том, кто считается больным и какими документами сие надобно подтверждать, в законодательстве нет ни единого слова.

То есть пока положительного теста на коронавирус нет - принудительно лечить не имеют права.

Также закон говорит о том, что в принудительном порядке человека можно отправить на лечение только по решению суда. Об этом говорит практика Европейского суда по правам человека.

На уровне процессуального закона в Украине определен только порядок принудительной госпитализации в противотуберкулезные учреждения. А вот если перед судом возникнет вопрос о принудительной госпитализации инфицированного коронавирусом, Фемида скорее всего разведет руками.

К слову, инфицированный не обязательно болен. То есть не все инфицированные вирусом 2019-nCoV считаются больными Covid-19. Инфицированный подлежит обязательному медицинскому надзору и карантину, но не принудительному лечению. Достаточно и самоизоляции.