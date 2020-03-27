"Короною" заразився головний поліцейський столиці

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Захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у курсанта та трьох поліцейських, зокрема у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це NNS дізналася із повідомлення прес-служби Нацполіції.

"Перший випадок захворювання виявлений у дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

У відомстві додали, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.