Підозрюєте коронавірус? Сидіть вдома. До вас приїдуть

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При центральних районних лікарнях будуть створені мобільні бригади лікарів, які виїжджатимуть на виклики додому до людей з підозрою на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це NNS дізналася із повідомлення Укрінформу із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

"Дано доручення створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які складатимуться з водія і медичних працівників, для того щоб на виклики сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги, а також інших медичних працівників ця бригада приїжджала додому до людей, у яких буде підозра на коронавірусну хворобу, для забору зразків для проведення досліджень у вірусологічних лабораторіях", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що це зменшить мобільність людей, які мають симптоми коронавірусної хвороби, і необхідність відвідування ними сімейного лікаря чи інші заклади охорони здоров'я для того, щоб здати аналіз.

Ляшко додав, що найближчим часом МОЗ повідомить усі контактні телефони та пояснить, як відбуватиметься цей процес.

Водночас він наголосив, що у разі появи симптомів коронавірусної хвороби потрібно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря чи медичного працівника, з яким є контакт.

Як повідомляв Укрінформ, при Міністерстві охорони здоров’я України розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу.