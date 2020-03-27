Які вікові групи в Україні найчастіше хворіють на коронавірус

Завантажте мобільний додаток сайту

У МОЗ України оприлюднили статистику щодо вікових груп, які найчастіше хворіють на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24.

Отже, статистика від МОЗ виглядає так:

Від 18 до 29 років – 17% захворівших;

Від 30 до 49 років – 30%;

Від 50 до 56 років – 30%;

Від 65 років – 6%.

Загалом група від 18 до 49 років – найбільше хворіє на коронавірус в Україні.

Це свідчить про те, що старша вікова група прислуховується до порад МОЗ і дотримується карантину. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, – наголосив головний санітарний лікар України Ляшко. Він заклив дотримуватися карантину, щоб не повторити історії Італії, Іспанії та Франції, де висока смертність від коронавірусу.

Станом на ранок 27 березня в Україні підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом, 5 – летальних. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.