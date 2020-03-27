Размер больничных в Украине увеличился

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По итогам февраля 2020-го средний размер пособия по временной потере трудоспособности (больничным) от Фонда социального страхования составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года, сообщила сегодня пресс-служба фонда.

Всего по заявлениям-расчетам, полученным от работодателей в феврале, фонд профинансировал 2 млн 907 тыс. 193 дня пребывания на больничных на сумму 915,9 млн грн. Выплаты получили 266,5 тыс. застрахованных лиц, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

Эта помощь предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода).

В Фонде соцстраха добавили, что размер выплат в связи с временной нетрудоспособностью зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Напомним, ранее Фонд соцстраха профинансировал предоставление ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за февраль этого года в полном объеме.

Выплаты получили 205,2 тыс. человек, из которых пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний почти 195,6 тыс. и членов их семей – более 9,6 тыс. человек. С начала года на финансирование этих выплат фонд направил 1,3 млрд грн.