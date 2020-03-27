Нардеп з коронавірусом Шахов показав, чим його годують в лікарні

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Сергій Шахов, який першим з народних депутатів захворів на Covid-19, нещодавно показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Тепер, опісля чуток про нібито VIP-палати для хворих, він показав те, чим годують хворих, пише 24tv.ua, інформує NNS.

За словами Шахова, їжа звичайна і пісна, хоч у нього загалом пропав апетит через хворобу. Свої карантинні будні в Олександрівській лікарні Шахов показує у фейсбуці.

«Мене наполегливо просять показати, чим годують пацієнтів в лікарні. Скажу одразу – їжа смачна, настільки, наскільки може бути смачним дієтичний стіл. Але у мене як і раніше поганий апетит, намагаюся хоч щось їсти, що б організм мав силу боротися з недугою. Сьогодні на обід був легкий картопляний суп», — цитує Шахова видання inforesist.org.

Скрін з відео Сергія Шахова

Жартома Шахов сказав, що можливо, його влаштовує такий скромний обід через те, що він "звичайний хлопець із села". Варто також зазначити, що у Шахова сильний кашель, який дуже чутно під час його онлайн-трансляцій.