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У п’ятницю, 27 березня, громадян України евакуюють ще з 8 країн. Відповідну заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос.

Згідно інформації, отриманої NNS , на сторінці у “Телеграмі” Криклій наголосив, що авіарейси відбудуться з Франції (Париж), Казахстану (Алмати), Австрії (Відень), Німеччини (Франкфурт), Польщі (Варшава), Литви (Вільнюс), Ізраїлю (Тель-Авів) та Катару (Доха).

Посадовець зазначив, що евакуацію українців проводитимуть дві авіакомпанії – SkyUp та МАУ. Людей прийматимуть в карантинних терміналах, їм проводитимуть експрес-тести на коронавірус та попереджуватимуть про двотижневу самоізоляцію.