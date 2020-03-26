На українських АЕС посилили карантин

Завантажте мобільний додаток сайту

Через пандемію коронавірусу державне підприємство Енергоатом посилило карантинні заходи на АЕС, зокрема щодо персоналу, який відповідає за найбільш критичні напрямки роботи українських атомних електростанцій. З посилянням на пресслужбу Енергоатому повідомляє hromadske, інформує NNS.

Так, на період карантину оперативний персонал українських АЕС ізолювали, а критично важливі групи розмістили в окремих приміщеннях готельних комплексів міст-супутників електростанцій. Там проводять дезінфекцію та медичний моніторинг, персоналу створили умови для проживання, харчування та відпочинку.

Ці категорії персоналу доправлятимуть на роботу спеціальними маршрутами. Працівників забезпечили засобами індивідуального захисту, їх обстежують медики.

Раніше ми писали: Змінено максимальну допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті

«Посилено санітарно-гігієнічний та дезінфекційний режим виробничих та офісних приміщень, харчоблоків, контрольно-пропускних пунктів, а також автотранспорту атомних станцій», — йдеться у повідомленні.

Енергоатом перевів також усі наради в онлайн-режим. Працівникам заборонили будь-які відрядження за кордон та в середині країни.

Раніше міські ради Енергодара, Вараша, Южноукраїнська та Нетішина, які є містами-супутниками АЕС, обмежили в’їзд сторонніх осіб на свою територію. На дорогах розмістили пости контролю, на яких чергують поліція і рятувальники.

Нагадуємо, 25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації та продовжив дію карантину по всій країні до 24 квітня.

Станом на вечір 25 березня в Україні лабораторно підтверджено 145 випадків інфікування коронавірусом. З них 5 — летальні.