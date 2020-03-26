Медики назвали новый симптом коронавируса

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Медики обнаружили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением. Свои выводы озвучили офтальмологи в США, пишет издание Bild.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", рассказали врачи, передает NNS.

Американские офтальмологи в очередной раз подтвердили, что коронавирус может проникать в организм через глаза, поэтому они рекомендовали защищать не только рот и нос, но и глаза с помощью очков.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", — предупредили специалисты.

Напомним, в список признаков коронавирусной инфекции отнесли кашель, высокую температуру, боль (в горле, головную, мышечную). Кроме того, медики уверены, что пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19, что грозит массовым заражением.