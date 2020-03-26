ДПА в 2020 році скасують, а навчальний рік завершать у липні: Міносвіти

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Навчальний рік-2020 в Україні буде завершено у липні, державна атестація для учнів 4 і 9 класів скасована. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ, який посилається на сьогоднішню заяву в.о. глави Міносвіти Любомиру Мандзій.

Згідно отриманої NNS інформації, Любомира Мандзій заявила, що навчальний рік в Україні завершиться так, як передбачено чинним законодавством — 1 липня. Про це Мандзій повідомила в ефірі телеканалу Україна 24.

«Навчальний рік в Україні завершиться так, як і передбачено чинним законодавством — це перше липня», — цитує Мандзій Інтерфакс-Україна.

Що стосується учнів 11 класу, то якщо учні повернуться в школи після карантину в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування пройде також в травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня.

Якщо ж навчання після карантину почнеться лише в червні, то пробне ЗНО буде організовано на початку червня.

«Завершення навчального року для випускників 11-х класів буде залежати від завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання», — додала Мандзій.

Що стосується державної підсумкової атестації для учнів 4 і 9 класів, то за словами в.о. міністра, така атестація буде скасована.

Крім того, в.о. міністра додала, що якщо так вийде, що учні не повернуться після карантину до червня, то на початку наступного року в вересні у вчителів буде можливість пройти весь матеріал, який припадав на час карантину.

Мандзій додала, що в залежності від ситуації зовнішнє незалежне тестування буде проведено в червні-серпні. Якщо ЗНО розпочнеться в середині серпня, то його результати будуть відомі в середині вересня.

«У таких умовах вступна компанія до вищих навчальних закладів завершиться до середини жовтня», зазначила вона.

У разі, якщо навчання в школах продовжиться до червня, то вступна компанія до вищих навчальних закладів буде продовжено, про що повідомлять пізніше.