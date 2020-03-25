Какие шансы заразиться коронавирусом от домашних любимцев

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В Сети рассказали о вероятности заболевания коронавирусом COVID-19 домашних животных, а также о возможной передаче опасного заболевания между хозяевами и питомцами. Об этом NNS узнала из сообщения «24 канала».

Как известно, сейчас весь человеческий мир активно борется с распространением коронавируса COVID-19.

12 марта в Украине ввели карантин, а поэтому большая часть граждан вынуждено находится дома, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Вовсе неудивительно, что многие задаются вопросом о риске заражения опасной болезнью от своих любимых домашних питомцев, поэтому специалисты и поделились своим мнением по этому вопросу.



Следует отметить, что на сегодняшний день известно около 40 видов коронавируса. Их делят на следующие виды:

альфа- (относится к котам и собакам, пускай и каждый обладает собственным вирусом); бета- (человеческий); гамма и дельта коронавирусы (касается птиц и рыб).

Все они схожи лишь благодаря отросткам, которые напоминают корону.

Елена Баран, волонтер организации "Открытые клетки", рассказала, что домашний питомец может занести коронавирус с помощью своей шерсти (по аналогии с одеждой и человеческими руками), а по сей причине следует выгуливать животных в местах с маленьким скоплением людей.



Разумеется, после прогулки следует тщательно мыть не только свои руки, но и лапки питомцев.



Также Елена Баран отметила, что шерсть домашнего любимца может хранить коронавирус в течении нескольких часов, а поэтому рекомендуется мыть собаку или кошку с помощью шампуня.