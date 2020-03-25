Держава готує проєкт "Великдень вдома" - Володимир Зеленський

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Як стало відомо NNS, в Україні готують проєкт «Великдень вдома», який дасть змогу вірянам відсвяткувати Пасху вдома, уникнувши натовпу у церкві. Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента.

«Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах», – сказав Зеленський.

Він також проінформував, що поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення Covid-19.

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«Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість парафіян. Усі очільники церков погоджуються з цим», – зазначив Володимир Зеленський.

На нараді також розглядалася можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. Зокрема, у разі великого скупчення людей патрулі мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпом небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я оточуючих.

Крім того, президент зауважив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які опікуються запобіганням поширенню коронавірусу.