Украинцев не смогут увольнять во время карантина

Завантажте мобільний додаток сайту

Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении запрета увольнять работников во время карантина. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет NNS со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда.

"Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора", - сказал он.