Приехавший из Италии украинец самоизолировался в палатке

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В Гоще Ровенской области мужчина после возвращения из Италии поселился в палатке у реки Горынь, сообщает местный сельский совет в Facebook. По их информации, таким образом мужчина решил отправиться карантин, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Олег Сачук работает водителем-экспедитором. Одной из его последних поездок была именно Италия. Олег знал о том, что карантина не избежать, поэтому решил самоизолироваться - остаться в деревне у реки Горынь. Олег устроил небольшой палатку возле своего авто", - говорится в сообщении.

Дома Олега ждут дети, но таким образом человек обезопасил не только себя и свою семью, но и окружающих, сообщили в совете.