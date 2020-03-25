Сегодня Кабмин примет решение о продлении карантина и введении ЧС

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Сегодня, 25 марта, состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором примут важное для страны решение касаемо карантина. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Лига.Новости.

Согласно полученной NNS информации, по всей Украине могут ввести на 30 дней чрезвычайную ситуацию. На такой же срок продолжат карантинные меры. Об этом заявил Денис Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться. "Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и переведение в режим ЧС единой государственной системы гражданской защиты", - сказал он.

По словам премьера, режим ЧС планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия будут также продлены на 30 дней.

"Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы", - подчеркнул он.