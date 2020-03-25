Пасха в Украине - могут отменить

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В Украине карантин против коронавируса может завершиться не 3 апреля, а гораздо позже – в правительстве уже заговорили о более жестких мерах противостояния инфекции, в частности, продлении карантина.

Таким образом, украинцы могут остаться без Пасхи, которая в этом году наступит 19 апреля. Об этом пишет NNS ссылаясь на материал Народную правду.

Позиция Министерства здравоохранения: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко увязывает продление карантина с эпидемиологической обстановкой. В целом, Минздрав – сторонник жестких мер вплоть до чрезвычайного положения.

Позиция властей Киева: заместитель главы КГГА Николай Поворознюк допустил, что карантин продлят, если украинцы будут безответственно относиться к ограничениям, т.е. увязал продление карантина с соблюдением карантинных правил сейчас.

Позиция Офиса президента: заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что карантин в Украине может закончится аж в мае. И то, при условии его соблюдения, т.е. он может продлиться вообще до лета.

Что говорят эксперты: политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале пишет, что карантинные меры будут продлены минимум до мая или даже до июня.

“Вчера говорил с одним из инсайдеров в медицинской сфере. Прогноз относительно сроков карантина на сегодня таков. Даты карантина будут продлены как минимум до мая. Более реалистично до июня. Такие дела”, – написал он.

Позиция Православной Церкви Украины: заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря отметил, что до Пасхи еще четыре недели, поэтому пока не стоит паниковать.