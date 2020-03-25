Пасха в Украине - могут отменить

- 25 бер. 2020
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В Украине карантин против коронавируса может завершиться не 3 апреля, а гораздо позже – в правительстве уже заговорили о более жестких мерах противостояния инфекции, в частности, продлении карантина.
Таким образом, украинцы могут остаться без Пасхи, которая в этом году наступит 19 апреля. Об этом пишет NNS ссылаясь на материал Народную правду.
Позиция Министерства здравоохранения: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко увязывает продление карантина с эпидемиологической обстановкой. В целом, Минздрав – сторонник жестких мер вплоть до чрезвычайного положения.
Позиция властей Киева: заместитель главы КГГА Николай Поворознюк допустил, что карантин продлят, если украинцы будут безответственно относиться к ограничениям, т.е. увязал продление карантина с соблюдением карантинных правил сейчас.
Позиция Офиса президента: заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что карантин в Украине может закончится аж в мае. И то, при условии его соблюдения, т.е. он может продлиться вообще до лета.
Что говорят эксперты: политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале пишет, что карантинные меры будут продлены минимум до мая или даже до июня.
“Вчера говорил с одним из инсайдеров в медицинской сфере. Прогноз относительно сроков карантина на сегодня таков. Даты карантина будут продлены как минимум до мая. Более реалистично до июня. Такие дела”, – написал он.
Позиция Православной Церкви Украины: заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря отметил, что до Пасхи еще четыре недели, поэтому пока не стоит паниковать.
«Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены в надлежащее время. Не надо разгонять панику, чтобы люди не волновались и не ссорились», — заявил он.