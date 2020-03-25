Спецпотяг вивезе українців з Росії в суботу

- 25 бер. 2020
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Спеціальний потяг доставить на батьківщину українців з території Російської федерації. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку посольства України в РФ у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , спеціальний потяг за маршрутом «Москва - Київ» для перевезення громадян України з території Російської Федерації у зв’язку з пандемією коронавірусу
28 березня 2020 року планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом м. Москва – м. Київ.
Посадка громадян буде здійснюватися на залізничному вокзалі в м. Москва (Київський вокзал).
Українцям необхідно попередньо зареєструватися в анкеті за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.
«Уточнена інформація, у т.ч. про час відправки, порядок придбання квитків, буде повідомлена додатково», - зазначають у посольстві.