Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 113: регіони поширення

- 25 бер. 2020
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За 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.
Згідно інформації, отриманої NNS , станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків зараження хворобою, що викликається новим коронавірусом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме:
- Чернівецька — 38 (1 померла),
- м. Київ — 31,
- Київська — 22,
- Івано-Франківська — 5 (1 померла),
- Тернопільська — 4,
- Дніпропетровська — 2,
- Житомирська — 2 (1 померла),
- Запорізька — 2,
- Львівська — 2,
- Волинська — 1,
- Донецька — 1,
- Луганська — 1,
- Одеська — 1
- Черкаська — 1.
- Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область).
За 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область — 13, Київська область — 7, Запорізька область — 2, Тернопільська область — 2, м. Київ — 2, Волинська область — 1, Луганська область — 1 та Одеська область — 1.
На офіційному сайті МОЗ на 09:30 25 березня оновлена інформація відсутня.
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