Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 113: регіони поширення

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За 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

Згідно інформації, отриманої NNS , станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків зараження хворобою, що викликається новим коронавірусом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві, а саме:

Чернівецька — 38 (1 померла),

м. Київ — 31,

Київська — 22,

Івано-Франківська — 5 (1 померла),

Тернопільська — 4,

Дніпропетровська — 2,

Житомирська — 2 (1 померла),

Запорізька — 2,

Львівська — 2,

Волинська — 1,

Донецька — 1,

Луганська — 1,

Одеська — 1

Черкаська — 1.

Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область).

За 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область — 13, Київська область — 7, Запорізька область — 2, Тернопільська область — 2, м. Київ — 2, Волинська область — 1, Луганська область — 1 та Одеська область — 1.

На офіційному сайті МОЗ на 09:30 25 березня оновлена інформація відсутня.

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