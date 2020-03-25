Арсен Аваков: Надзвичайний стан зараз не потрібен

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану. Про це NNS дізнався з його повідомлення, яке він зробив на сторінці МВС України у фейсбук.

Нагадаємо, що 21 березня, Аваков вимагав тотального карантину: заборона виходити з дому та закриття підприємств.