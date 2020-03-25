Арсен Аваков: Надзвичайний стан зараз не потрібен

- 25 бер. 2020
- 162
Завантажте мобільний додаток сайту
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану. Про це NNS дізнався з його повідомлення, яке він зробив на сторінці МВС України у фейсбук.
Нагадаємо, що 21 березня, Аваков вимагав тотального карантину: заборона виходити з дому та закриття підприємств.
"Для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві і інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його запровадження може бути тільки крайнім заходом", - заявив міністр.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Додати коментар