В суд на Филарета. Обвиняют в подстрекании к ненависти

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Киевская гражданская организация "Инсайт", занимающаяся правами ЛГБТ-сообщества подает в суд на патриарха ПЦУ Филарета за высказывания о том, что "однополые браки и трансгендерность" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии.

"Мы считаем, что почетный Патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательством к дискриминации, распространению стигмы и переходу к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей", - считают в "Инсайте".

В организации, занимающейся правами и свободами ЛГБТ, подобные высказывания считают недопустимыми.

"Распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ", - убеждены правозащитники.

Над вопросом судебного иска уже работают адвокаты организации.