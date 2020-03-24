В суд на Филарета. Обвиняют в подстрекании к ненависти

- 24 бер. 2020
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Киевская гражданская организация "Инсайт", занимающаяся правами ЛГБТ-сообщества подает в суд на патриарха ПЦУ Филарета за высказывания о том, что "однополые браки и трансгендерность" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии.
"Мы считаем, что почетный Патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательством к дискриминации, распространению стигмы и переходу к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей", - считают в "Инсайте".
В организации, занимающейся правами и свободами ЛГБТ, подобные высказывания считают недопустимыми.
"Распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ", - убеждены правозащитники.
Над вопросом судебного иска уже работают адвокаты организации.
"Сейчас наши адвокаты работают над иском. В дальнейшем будем более подробно информировать о развитии событий", - подчеркнули в "Инсайте".
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