Укртелеком проведе інтернет в українські села у 13 областях

Завантажте мобільний додаток сайту

ПАТ "Укртелеком" домовився зі словенським постачальником рішень для провайдерів послуг - ТОВ Iskratel про новий проєкт розвитку мереж волоконно-оптичного інтернету в сільській місцевості в Україні, повідомляє Укрінформ, інформує NNS.

"Укртелеком, разом з європейськими партнерами – компанією Iskratel і словенським банком розвитку SID Bank, підписали новий договір з розвитку мереж волоконно-оптичного інтернету (GPON) у сільській місцевості України. Проєкт розраховано на два роки, він охоплює понад 200 населених пунктів у 13 областях країни. Загальні інвестиції в проєкт будівництва мережі складають близько 200 млн грн", - йдеться в повідомленні «Укртелекому».

У результаті будівництва нової мережі, сотні тисяч мешканців сіл Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Сумської, Рівненської, Херсонської, Харківської, Черкаської, Луганської областей отримають можливість доступу до інтернету на швидкості до 1 Gbit/сек, цифрового інтерактивного телебачення та інших сервісів. Проєкт охоплює населені пункти, в більшості з яких раніше не було інтернету від жодного з операторів.

Новий проєкт став продовженням довгострокової співпраці компаній Укртелеком й Iskratel у розвитку високошвидкісних оптичних мереж доступу. В ході його реалізації буде прокладено понад 2000 км волоконно-оптичних ліній зв'язку та встановлено сучасне комутаційне обладнання, зібране в Словенії на виробничих центрах Iskratel.

"Нова GPON-мережа Укртелекому дасть можливість підключення до оптичного інтернету десяткам тисяч громадян", - зазначили в "Укртелеком".