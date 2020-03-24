Украинцев на карантине хотят проверять с помощью мобильных операторов

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В связи со вспышкой коронавируса правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев с помощью данных мобильных операторов. Об этом 23 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко написал в Facebook.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей",

− заявил Геращенко, передаетNNS со ссылкой на korrespondent.net.

Он подчеркнул, что 24 марта полиция в автоматизированном порядке начала получать информацию от пограничников о десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о двухнедельном карантине путем самоизоляции.

Замглавы МВД напомнил, что за нарушение данного обязательства предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен (статья 44-3 КУпАПП).

Напомним, на 22 марта полицейские составили более 1,4 тысячи админпротоколов о нарушении правил карантина.