В Украине готовят специальные правила захоронения умерших от коронавируса

24 бер. 2020
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Минздрав Украины разработает правила для захоронения умерших от коронавируса. Ведомство будет рекомендовать ограничить число людей на похоронах и их продолжительность.

Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook, передает NNS.

"ВОЗ не рекомендует никаких особенных правил для захоронения умерших от Civid-19, но наш оперативный штаб при Минздраве детально изучил этот вопрос, определил возможные риски, который могут возникнуть. Мы разработали определенную инструкцию. Эта инструкция войдет в нормативно-правовой акт Минздрава, где четко будут показано, как на каждом этапе захоронения не допустить возможного инфицирования", - сказал Ляшко.

По его словам, самый большой риск при захоронении имеют ритуальные обряды, в ходе которых возможны прощальные поцелуи и скопление людей.

"Все это является точками риска, которых нужно избегать. Поэтому мы вынуждены будем рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, при коронавирусе, поскольку тут есть возможность несоблюдения правил карантина, которые запрещают сегодня ритуальные обряды. И этом может привести к административной и уголовной ответственности", - сказал он.

Автор: Администратор

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