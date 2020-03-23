У депутата від «Слуги народу» виявили коронавірус

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Один із депутатів партії «Слуга народу» захворів на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на колегу парламентарія Євгенію Кравчук.

Згідно інформації, отриманої NNS , коронавірус підхопив Руслан Горбенко.

За її словами, Євгенії Кравчук, Горбенко наразі перебуває в лікарні, в нього запалення легень.

«Сьогодні у нашого колеги, нардепа від «Слуги Народу» Руслана Горбенка, виявлено коронавірус, - написала Євгенія, - Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Треба зазначити: Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. Щодо цього зараз ведеться епідеміологічне розслідування.

Наразі ясно, що симптоми у Руслана проявилися лише 19 березня, тому, найвірогідніше, перебуваючи 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Але коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної Ради. Комітет з питань прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався.

Хочу заспокоїти всіх: фракція не припиняє роботу, парламент працюватиме, хоч це буде робити складніше. Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно – хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити у захисних засобах. У будівлі Ради застосовані безпрецедентні дезінфекційні процедури. Депутати вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так. Ми зробимо все, щоб в такій складній для всієї країни ситуації в нас був дієздатний парламент, який законодавчо забезпечуватиме боротьбу країни з невидимим і підступним ворогом.

А до всіх і до кожного звертаємося із закликом: бережіть себе і залишайтеся вдома. Зараз це – найдієвіший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Українці – нація, яка ніколи не здавалася. І сьогодні немає причин починати. Бажаємо і Руслану, і всім українцям, які зараз лікуються від коронавірусу, якнайшвидшого одужання!».