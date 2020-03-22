В Україні 73 випадки коронавірусу: оновлена інформація від МОЗ

22 бер. 2020
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В Україні виявлено 26 нових випадків зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці, де близько 23:00 з`явилася оновлена інформація. Раніше повідомлялося по 16 нових випадків.

Згідно інформації отриманої NNS ,  22 березня в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість заражених досягла 73. 

Раніше ми повідомляли із загальної кількості інфікованих 22 пацієнта у важкому стані. А також, що 14 випадків інфікування виявили в Києві,  у пасажирів одного літака, який прилетів з Женеви.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
  • Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
  • Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
  • Тернопільська область — 1;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.

Автор: Администратор

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