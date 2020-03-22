В Україні 73 випадки коронавірусу: оновлена інформація від МОЗ

- 22 бер. 2020
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В Україні виявлено 26 нових випадків зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці, де близько 23:00 з`явилася оновлена інформація. Раніше повідомлялося по 16 нових випадків.
Згідно інформації отриманої NNS , 22 березня в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість заражених досягла 73.
Раніше ми повідомляли із загальної кількості інфікованих 22 пацієнта у важкому стані. А також, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, у пасажирів одного літака, який прилетів з Женеви.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
- Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
- Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний);
- Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.
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