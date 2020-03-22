В Україні 73 випадки коронавірусу: оновлена інформація від МОЗ

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В Україні виявлено 26 нових випадків зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці, де близько 23:00 з`явилася оновлена інформація. Раніше повідомлялося по 16 нових випадків.

Згідно інформації отриманої NNS , 22 березня в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість заражених досягла 73.

Раніше ми повідомляли із загальної кількості інфікованих 22 пацієнта у важкому стані. А також, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, у пасажирів одного літака, який прилетів з Женеви.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у: