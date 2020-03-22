Оновлено! В Україні 26 нових випадків коронавірусу: більшість хворих - пасажири одного літака

- 22 бер. 2020
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Оновлено! Кількість зафіксованих випадків сягла 73. Подробиці ТУТ.
В Україні виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Ліга.Новини, який посилається на главу Центру громадського здоров'я Ігоря Кузина.
Згідно інформації отриманої NNS , 22 березня в Україні зафіксували 16 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість заражених досягло 63. Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив глава Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.
Він додав, що із загальної кількості інфікованих 22 пацієнта у важкому стані.
У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я розповіли, де в України 22 березня виявили нові випадки зараження коронавіруса SARS-CoV-2.
Прес-секретар ЦГЗ Валерія Сало в коментарі hromadske розповіла, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, один у Львові і один у Київській області. Вона уточнила, що всі 14 випадків, виявлених у Києві - це пасажири одного літака, який прилетів з Женеви.
На ранок 22 березня було зафіксовано 47 випадків коронавірусу. А саме:
- Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
- Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
- Київська область - 4 випадки
- Донецька область - 1 випадок
- Дніпропетровська область - 2 випадки
- Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
- Львівська область -1 випадок
- Тернопільська область - 1 випадок
- м. Київ - 9 випадків.
На 22:30 22 березня оновленої інформації на офіційному сайті МОЗ ще немає.
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