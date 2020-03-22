Оновлено! В Україні 26 нових випадків коронавірусу: більшість хворих - пасажири одного літака

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Оновлено! Кількість зафіксованих випадків сягла 73. Подробиці ТУТ.

В Україні виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Ліга.Новини, який посилається на главу Центру громадського здоров'я Ігоря Кузина.

Згідно інформації отриманої NNS , 22 березня в Україні зафіксували 16 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість заражених досягло 63. Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив глава Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

Він додав, що із загальної кількості інфікованих 22 пацієнта у важкому стані.

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я розповіли, де в України 22 березня виявили нові випадки зараження коронавіруса SARS-CoV-2.

Прес-секретар ЦГЗ Валерія Сало в коментарі hromadske розповіла, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, один у Львові і один у Київській області. Вона уточнила, що всі 14 випадків, виявлених у Києві - це пасажири одного літака, який прилетів з Женеви.

На ранок 22 березня було зафіксовано 47 випадків коронавірусу. А саме:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 4 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)

Львівська область -1 випадок

Тернопільська область - 1 випадок

м. Київ - 9 випадків.

На 22:30 22 березня оновленої інформації на офіційному сайті МОЗ ще немає.