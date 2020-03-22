В МОЗ спростували свою ж інформацію про 8 українців, які одужали від коронавірусу

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У Міністерстві охорони здоров'я України спростували свою ж інформацію про вісьмох українців, що видужали від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше NNS , відповідну інформацію оприлюднювали в Центрі громадського здоров'я при МОЗ. Пізніше вона зникла з офіційного сайту.

При цьому в МОЗ уточнили, що мова йде про людей, у яких лише підозрювали коронавірусну інфекцію.

«У 8 людей була зафіксована підозра на COVID-19. Для одержання остаточного результату їм було зроблено 2 повторних тестів на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції», – йдеться в повідомленні МОЗ.