В Україні одужали 8 хворих на коронавірус

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В Україні із 47 хворих на Covid-19 одужали восьмеро. Про це NNS повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали.

Усі випадки одужання зафіксовані у Чернівецькій області.

Ситуація щодо інфікування в областях України виглядає так:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);

м. Київ — 9;

Київська область — 4;

Львівська область — 1;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).

Дослідження здійснювали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ), а також обласні лабораторії.

Усього з початку 2020 року до ЦГЗ надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків.