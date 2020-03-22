В Україні одужали 8 хворих на коронавірус

- 22 бер. 2020
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В Україні із 47 хворих на Covid-19 одужали восьмеро. Про це NNS повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Згідно інформації, отриманої NNS , станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали.
Усі випадки одужання зафіксовані у Чернівецькій області.
Ситуація щодо інфікування в областях України виглядає так:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);
- м. Київ — 9;
- Київська область — 4;
- Львівська область — 1;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).
Дослідження здійснювали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ), а також обласні лабораторії.
Усього з початку 2020 року до ЦГЗ надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків.
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