"В честь" оккупации Крыма и Донбасса выпущена туалетная бумага "Мечта"

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Российские оккупанты оконфузились очередным проявлением псевдопатриотизма. Они выпустили туалетную бумагу в честь оккупации украинского Крыма и части Донбасса.

Фото бессмысленного маркетингового хода показали на странице блога "RoksolanaToday&Крым 25%" в Twitter.

"Найдите 11 отличий между двумя рулонами туалетной бумаги", – с сарказмом подписал автор публикации фото.

На них изображены рулоны туалетной бумаги с напечатанными надписями "Донбасс наш" и "Крым – Россия. Туалетная бумага "Мечта".