"В честь" оккупации Крыма и Донбасса выпущена туалетная бумага "Мечта"

- 22 бер. 2020
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Российские оккупанты оконфузились очередным проявлением псевдопатриотизма. Они выпустили туалетную бумагу в честь оккупации украинского Крыма и части Донбасса.
Фото бессмысленного маркетингового хода показали на странице блога "RoksolanaToday&Крым 25%" в Twitter.
"Найдите 11 отличий между двумя рулонами туалетной бумаги", – с сарказмом подписал автор публикации фото.
На них изображены рулоны туалетной бумаги с напечатанными надписями "Донбасс наш" и "Крым – Россия. Туалетная бумага "Мечта".
Найдите 11 отличий между двумя рулонами туалетной бумаги... pic.twitter.com/JXznbck2mY— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 21, 2020
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