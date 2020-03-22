Фотофакт - в АТБ во время карантина появились "липовые" скидки

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После закрытия рынков у украинцев не осталось выбора, кроме какпокупать продукты в магазинах и супермаркетах. Об этом NNS узнал от журналистов издания ria-m.tv.

У входов в торговые центры выстраиваются покупатели. которых запускают вовнутрь группами. Люди утверждают. что цены на многие продукты питания существенно выросли. И на этом фоне многих порадовала сеть АТБ, разместив на стеллажах красные ценники, информирующие о скидках.

Конечно, снизили цены не на продукты первой необходимости, но, как говориться, и на том спасибо.

Вот только "акция" оказалась липовой, - это покупатели обнаруживают уже после приобретения уцененных товаров. В лучшем случае в чеке пробивают цену до "скидок", а в худшем и выше первоначальной.

На что в данном случае расчет не совсем понятно. У покупателей сейчас практически нет выбора и, при необходимости, товар будут покупать по любой цене. А вот откровенный обман вряд ли кому-то понравится и сохранит доверие клиентов на будущее.