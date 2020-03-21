У зв'язку з карантином депутат запустив сайт допомоги літнім та самотнім людям

Депутат Олексій Гончаренко спільно з Петром Обуховим створили волонтерський сайт, мета якого допомогати літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином.

Олексій Гончаренко, депутат від партії «Солідарність» записав відео-звернення, яке розмістив на своїй сторінці у фейсбук.

Взаємодопомога – єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові. Наразі є літні люди, яким потрібні продукти та ліки, є самотні матері з дітьми, які захворіли, але треба якось годувати родину. Таких та інших випадків – тисячі, але ж не залишати цих людей сам-на-сам з бідою. Ми вирішили не стояти осторонь.



Отже, ось наш сайт – http://v2020.org.ua/



Ви можете зареєструватися, як волонтер, та доєднатися до ініціативи. Крім цього ви можете зареєструватися і тоді, якщо саме вам чи вашим родичам потрібна будь-яка допомога.



Також можете ознайомитися з деталями проекту у соцмережах:

https://www.facebook.com/pg/solidarityhelp/

https://t.me/solidarityhelp



Діліться з друзями посиланнями та повідомляйте про наш сайт тим, кому це може стати при нагоді. Лише разом переможемо хворобу. Один за всіх та всі за одного.



Максимальний репост!