У зв'язку з карантином депутат запустив сайт допомоги літнім та самотнім людям

- 21 бер. 2020
- 811
Завантажте мобільний додаток сайту
Депутат Олексій Гончаренко спільно з Петром Обуховим створили волонтерський сайт, мета якого допомогати літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином.
Олексій Гончаренко, депутат від партії «Солідарність» записав відео-звернення, яке розмістив на своїй сторінці у фейсбук.
Взаємодопомога – єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові. Наразі є літні люди, яким потрібні продукти та ліки, є самотні матері з дітьми, які захворіли, але треба якось годувати родину. Таких та інших випадків – тисячі, але ж не залишати цих людей сам-на-сам з бідою. Ми вирішили не стояти осторонь.
Отже, ось наш сайт – http://v2020.org.ua/
Ви можете зареєструватися, як волонтер, та доєднатися до ініціативи. Крім цього ви можете зареєструватися і тоді, якщо саме вам чи вашим родичам потрібна будь-яка допомога.
Також можете ознайомитися з деталями проекту у соцмережах:
https://www.facebook.com/pg/solidarityhelp/
https://t.me/solidarityhelp
Діліться з друзями посиланнями та повідомляйте про наш сайт тим, кому це може стати при нагоді. Лише разом переможемо хворобу. Один за всіх та всі за одного.
Максимальний репост!
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!