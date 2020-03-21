Україна закриває КПП з ОРДЛО

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В районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно інформації, отриманої NNS , з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

Громадян просять врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок.