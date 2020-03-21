Навчання у школах перенесуть на літо: Міносвіти спростувало інтернет-фейк

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Як стало відомо NNS, у соцмережах батьки почали поширювати фейк, що навчання в школах через карантин перенесуть на літо. Проте в Міністерстві освіти пояснили, що наразі ніхто не збирається переносити закінчення навчального року, інформує OBOZREVATEL.

Про це повідомила заступниця в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на Facebook-сторінці відомства під час онлайн-трансляції.

Як розповіли у Facebook-групі "По той бік новин", у шкільні чати у Viber батьки почали надсилати нібито постанову Кабінету міністрів, де написано, що навчальний процес перенесено з 12 березня по 29 травня на червень-липень 2020 року. Хоч на офіційному сайті уряду нічого про це не було сказано.

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"Я на сьогоднішній день не можу вам відповісти щодо продовження строків карантину. Це рішення, безперечно, буде прийматися на вищому урядовому рівні. Якщо карантин закінчиться 3 квітня – то точно не будуть зміщені графіки закінчення навчального року”, –додала Мандзій.