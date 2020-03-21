В Україні вперше суд оштрафував за порушення карантину

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Як стало відомо NNS, суд в Україні вперше оштрафував за порушення правил карантину. Про це повідомляє пресслужба суду.

Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку за порушення правил карантину.

«Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину», — йдеться в повідомленні.

Жінку було визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

У суді уточнили, що накладений розмір адміністративного штрафу у справі про порушення правил щодо карантину людей є мінімальним згідно законодавства.

«Шевченківський районний суд міста Києва притягнув до відповідальності особу, яка не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку та здійснювала торгівлю фруктами та овочами в значній кількості», — додали в суді..

Нагадаємо:

В Україні до 3 квітня ввели загальнонаціональний карантин через поширення коронавіруса.

Верховна Рада України ухвалила закон про коронавірус, який ввів штрафи за недотримання карантину: від 17 до 34 тисяч гривень і від 34 до 170 тисяч для посадовців. За умисне зараження людей вводиться кримінальна відповідальність.